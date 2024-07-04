'Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Programı' Türk-Alman uzman değişimi programı kapsamında İnönü Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

'Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Programı' Türk-Alman uzman değişimi programı kapsamında İnönü Belediyesini ziyaret etti

\'Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Programı\' Türk-Alman uzman değişimi programı kapsamında İnönü Belediyesini ziyaret etti

Alman ve Türk heyeti, İnönü Belediyesi'ni ziyaret ederek gençlere yönelik yapılan çalışmaları inceledi. Heyet, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve ilçenin tarihi, sosyal ve kültürel alanlarını gezdi.

04.07.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Programı' Türk-Alman uzman değişimi programı kapsamında İnönü Belediyesini ziyaret eden Türk ve Alman heyeti, belediye tarafından gençlere yönelik yapılan çalışmaları yerinde incelediler.

Alman uzmanlar kurum ve kuruluş ziyaretleri ile yerinde iyi uygulama örneklerinin görülmesi ve projelerin tanıtılması amacı ile Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın, Gençlik ve Spor Bakanlığından oluşan heyet İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı ziyaret ederek ilçede yapılan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular. İnönü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda İnönü Belediyesi tarafında ilçede yapılan çalışmalar anlatıldı. Gençlerin taleplerini öncelikli işler arasına aldıklarını belirten İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, yönelik yapımı tamamlanan; Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi, halı ve voleybol sahalarından oluşan spor kompleksi, gençlerin çeşitli aktivite yapabilecekleri Gençli Merkezi, yurt içi turlar, belediye bünyesinde oluşturulan çeşitli spor branşlarına ait takımlar, sportif turnuvalar gibi belediye tarafından gençlere yönelik yapılan etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Hamamcı, gençlerin talepleri doğrultusunda futbol sahası ve spor kompleksi, atölye projeleri gibi projelerinin devam ettiğini sözlerin ekledi.

İnönü Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyaret sonrası Alman heyet, İnönü Belediyesi kurum amirleri eşliğinde ilçenin tarihi, sosyal ve kültürel alanlarını ziyaret ettiler. Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Projesi ile; devlet ve sosyal şartların ele alınarak Türkiye'deki gençlerin katılımına yönelik strateji ve kavramları sunmak, Alman ve Türk uzmanlar arasında ve akademisyenlerle tartışma ve deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesi, kurum ve kuruluş ziyaretleri ile yerinde iyi uygulama örneklerinin görülmesi ve projelerin tanıtılması amaçlanmaktadır. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Gençlik, İnönü, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Programı' Türk-Alman uzman değişimi programı kapsamında İnönü Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 18:07:36. #1.11#
SON DAKİKA: 'Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Programı' Türk-Alman uzman değişimi programı kapsamında İnönü Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement