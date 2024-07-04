\'Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Programı\' Türk-Alman uzman değişimi programı kapsamında İnönü Belediyesini ziyaret etti

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'Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Programı' Türk-Alman uzman değişimi programı kapsamında İnönü Belediyesini ziyaret eden Türk ve Alman heyeti, belediye tarafından gençlere yönelik yapılan çalışmaları yerinde incelediler.

Alman uzmanlar kurum ve kuruluş ziyaretleri ile yerinde iyi uygulama örneklerinin görülmesi ve projelerin tanıtılması amacı ile Eskişehir Gençlik Hizmetleri Müdürü Hasan Kalın, Gençlik ve Spor Bakanlığından oluşan heyet İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı ziyaret ederek ilçede yapılan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular. İnönü Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda İnönü Belediyesi tarafında ilçede yapılan çalışmalar anlatıldı. Gençlerin taleplerini öncelikli işler arasına aldıklarını belirten İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, yönelik yapımı tamamlanan; Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi, halı ve voleybol sahalarından oluşan spor kompleksi, gençlerin çeşitli aktivite yapabilecekleri Gençli Merkezi, yurt içi turlar, belediye bünyesinde oluşturulan çeşitli spor branşlarına ait takımlar, sportif turnuvalar gibi belediye tarafından gençlere yönelik yapılan etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Hamamcı, gençlerin talepleri doğrultusunda futbol sahası ve spor kompleksi, atölye projeleri gibi projelerinin devam ettiğini sözlerin ekledi.

İnönü Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyaret sonrası Alman heyet, İnönü Belediyesi kurum amirleri eşliğinde ilçenin tarihi, sosyal ve kültürel alanlarını ziyaret ettiler. Gençlik Katılımı ve Yetkilendirme Projesi ile; devlet ve sosyal şartların ele alınarak Türkiye'deki gençlerin katılımına yönelik strateji ve kavramları sunmak, Alman ve Türk uzmanlar arasında ve akademisyenlerle tartışma ve deneyim paylaşımının gerçekleştirilmesi, kurum ve kuruluş ziyaretleri ile yerinde iyi uygulama örneklerinin görülmesi ve projelerin tanıtılması amaçlanmaktadır. - ESKİŞEHİR