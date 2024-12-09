Geri Dönüşüm Eğitimi Düzce\'de

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Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi İrem Gürsu, Çilimli Topçular Ortaokulu öğrencilerine Geri Dönüşüm ve İleri Dönüşüm konusunda eğitim verdi.

AB destekli Ocean Explorers (Okyanus Kaşifleri) projesi kapsamında; Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. İrem Gürsu, sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüşüm konularında ortaokul öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla sunum gerçekleştirdi. Kağıt, plastik, cam ve metal malzemelerden üretilmiş ürünlerin geri dönüştürülme süreçleri, bu malzemelerin ne kadarının geri dönüştürülebildiği ve geri dönüşümden önce yeniden değerlendirilmelerine imkan sağlayan ileri dönüşüm fikirleri ve uygulamaları hakkında öğrencilere bilgi veren İrem Gürsu; daha sonra da çocuklarla birlikte kullanılmış kağıttan kağıt hamuru yapımı ve bu hamurdan yeni malzemeler üretilmesini örneklendiren bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Atölye çalışmasıyla; günlük olarak kullanılan ve kullanımdan sonra çöp olarak değerlendirilen malzemelerin, aslında ekonomik değere sahip olduğu ve hala kullanılabilir olduğunun gösterilmesi ve çocukların hayal güçleriyle kağıt hamurunu yeniden şekillendirmeleri amaçlandı.

Türkiye'de BlueSchool sertifikasına sahip 54 okuldan biri olan Çilimli Ortaokulu ve Değer Üreten Üniversite misyonuyla katma değerli projeler hayata geçiren Düzce Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşen programda, çevre konusunda farkındalık, ekonomik geri kazanım, çocukların çevre konusunda bilinçlenmeleri ve söz sahibi olmaları gibi çeşitli kazanımlar elde edildi. - DÜZCE