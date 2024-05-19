Germencik\'te 19 Mayıs coşkusu

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Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Germencik'te de coşkuyla kutlandı.

Bayram etkinlikleri öncesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Cumhuriyet Halk Partisi Germencik İlçe Örgütü ve Atatürk Düşünce Derneği ile birlikte çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ilçe stadındaki kutlamaları eşi Saliha Özel Zencirci ile birlikte izledi. Tören alanındaki öğrencilerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi ve sevgi gösterileri gören Zencirci, milli mücadelenin mihenk taşları olan bu değerli bayramların ilerleyen yıllarda da daha çoşkulu kutlanması için var gücüyle çalışacaklarının sözünü verdi. - AYDIN