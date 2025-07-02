Germencik\'te Yağmur Suyu Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde sürdürülen yağmur suyu altyapı çalışmaları, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç tarafından yerinde incelendi.

Mesudiye Mahallesi'nde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi için Germencik Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) iş birliğinde çalışmalar yürütülüyor. Altyapı çalışmalarını yerinde takip eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yapılan yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Saha incelemesinin ardından açıklamalarda bulunan Zencirci, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürümüz Hakan Olkaç ile birlikte Mesudiye Mahallemizde devam eden yağmur suyu alt yapı çalışmalarını inceledik. Amacımız mahallelerimizin altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözüme kavuşturmak" dedi. - AYDIN