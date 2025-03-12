GİBTÜ'nde Geleneksel İftar Programı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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GİBTÜ'nde Geleneksel İftar Programı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

GİBTÜ\'nde Geleneksel İftar Programı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

GİBTÜ, rektör, akademisyenler ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımıyla düzenlenen iftar programında öğrenci odaklı eğitimin önemine vurgu yapıldı. Başkan Fatma Şahin, öğrencilere destek sözü verdi.

12.03.2025 10:39  Güncelleme: 10:42
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GİBTÜ'nün geleneksel iftar programı, üniversitenin merkezi yemekhanesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, Rektör Prof. Dr. Şehmus Demir'in yanı sıra rektör yardımcıları, akademisyenler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Rektör Demir, programda yaptığı konuşmada öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını vurgulayarak, öğrencilerin kendi bilimsel alanlarında yeterli bilgiye sahip olmalarının, en az bir yabancı dil öğrenmelerinin ve kültür-sanat konusunda donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin önemine değindi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise GİBTÜ öğrencileriyle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "GİBTÜ'de eğitim gören gençlerimizle bir araya gelmemize vesile olan Rektörümüz Prof. Dr. Şehmus Demir'e ve üniversite yönetimine teşekkür ederim. Öğrencilerimizle sohbet etme, dertleşme ve onları daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.

İftar programı, öğrencilerle yapılan sohbetler ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GİBTÜ'nde Geleneksel İftar Programı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika

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