Giresun'da Ev Yangını: 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Giresun ev yangını: 1 ev kullanılamaz hale geldi
GİRESUN - Giresun Merkez'e bağlı Sayca Köyü'nde Raşit Keser'e ait evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu alevler tüm evi sardı. Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ev büyük hasar gördü ve kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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