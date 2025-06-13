Giresunlu Sanatçıdan Radar Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

Giresunlu Sanatçıdan Radar Tepkisi

13.06.2025 14:44
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Şerif Topal, radar uygulamalarına tepkisini türküyle dile getirdi, kısa sürede gündem oldu.

Giresunlu sanatçı yollardaki radarlara tepkisini türküyle anlattı

Karadeniz usulü radar tepkisi türküyle gündem oldu

GİRESUN - Karadenizli sanatçı Şerif Topal, Türkiye genelinde uygulamaya konulan Elektronik Denetleme Sistemi radar sistemine tepkisini yazdığı türküyle dile getirdi. Topal'ın sosyal medyada paylaştığı türkü kısa sürede gündem oldu. Özellikle Giresun sınırları içinde, 100 kilometrelik mesafede 7 ayrı noktaya kurulan ortalama hız takip tespit sistemi nedeniyle sürücüler sık sık ceza alıyor ve bu durum sürücüler için adeta bir kabusa dönüşüyor.

Topal, yazdığı şarkıda, "Arabamız TOG marka/Gazla bakalım gazla/ Tatil biter yol bitmez/40 kilometre hızla/ Radar cezalarını/Posta bize yolladı/ Amasya Merzifon'da/ Eşek bizi solladı "sözleriyle durumu eleştirdi.

Yollar otoban, arabamız TOG ama EDS'ler geçit vermiyor

Sanatçı Topal, Karadeniz Sahil Yolu'nun standartlarının yükseltilip otobana dönüştürülmesine rağmen, radar uygulamalarının sürücülerin korkulu rüyası haline geldiğini belirtti.

Son 20 yılda Karadeniz Sahil Yolunun standartlarının yükseltilerek adeta otobana dönüştürülerek, mesafeler kısalırken, radar uygulamalarıyla sürücülerin korkulu rüyası haline geldiğini ifade eden sanatçı Topal, "Ebetteki trafik kurallarına uyulmalı, hiç gitmemektense geç ulaşmak daha önemli ama, trafik kazalarının çoğu süratli gitmekten değil, dikkatsiz ve kuralsız araba kullanmaktan kaynaklanıyor. Eskiden yollarımız bozuktu İstanbul'dan memlekete 20 saatte geliyorduk. Şimdi yollar yapıldı radar korkusundan yine 20 saatte geliniyor. Dolaysıyla yollar yapıyoruz, Şarkı sözünde olduğu gibi elektrikli TOG arabaları yapıyoruz ama yollar radardan çileye dönüşüyor. Sonuçta biz sanatçıyız ve sanatçıların esin kaynağı toplumun gündemidir. Bu aralarda özellikle Karadenizli hemşerilerimizin gündeminde radar olunca ben de böyle bir türkü yaptım. Sosyal medya platformlarında da hızla yayılarak büyük beğeni kazandı. Demek ki halkın isteğine sözcülük etmişiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresunlu Sanatçıdan Radar Tepkisi - Son Dakika

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