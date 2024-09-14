Girişimcilik ve Huzur: TOBB Başkanı Van'da - Son Dakika
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Girişimcilik ve Huzur: TOBB Başkanı Van'da

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, huzur olmadan ticaretin ve zenginliğin imkansız olduğunu vurguladı.

14.09.2024 12:08
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İSHAK KARA

(VAN) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Toprağın üstündeki insan kaliteniz, beşer sermayenizle oluyor. Çok şükür millet olarak girişimci bir ruha sahibiz. Girişimcinin gelişmesi içinde önce huzur gerekiyor yani formül basit; huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan da zenginlik olmaz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van TSO öncülüğünde düzenlenen bir dizi etkinliğe üzere Van'a geldi. Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Valilik anı defterini imzaladı. Hisarcıklıoğlu daha sonra Van TSO tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bu fuar hem Van'ın üretim gücünü hem de kültürünü göstermektedir. Turizm alanında atağa geçen Van o meşhur kahvaltısıyla birlikte gastronomi alanında da ismini marka haline getirmektedir. Şu ana kadar Van'da 18  ürün coğrafi işaret almıştır. Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Borsasının bunda büyük payı ve emeği vardır. Van Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaktadır. Van her biri ayrı lezzet taşıyan yöresel ürünlerini önce Türkiye sonra tüm dünya tanısın, bilsin istiyoruz. Bize düşen görev, bunu önce ülkemize, sonra da tüm dünyaya tanıtmaktır. Van'ın cazibe merkezi olarak, öne çıkmasını sağlamaktır. Böylelikle Van'dan daha fazla girişimci çıkmasının yolunu açmaktır. Zira zenginlik, ticaretle gelir. ticaretse girişimcilikle mümkün olur. Eğer girişimci yoksa ticarette olamaz. Dünyaya bakın; en zengin ülkeler, daha fazla girişimci çıkartarak bunu başarmış. Çünkü zenginliğin kaynağı artık toprak altından çıkan petrol, doğal gaz veya kıymetli madenlerle olmuyor. Toprağın üstündeki insan kaliteniz, beşer sermayenizle oluyor. Çok şükür millet olarak girişimci bir ruha sahibiz. Girişimcinin gelişmesi içinde önce huzur gerekiyor yani formül basit; huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan da zenginlik olmaz."

Kaynak: ANKA

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