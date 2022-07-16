Gölcük'te birliktelik mesajı verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük'te birliktelik mesajı verildi

16.07.2022 11:32
Gölcük'te birliktelik mesajı verildi

Gölcük'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen binlerce kişi, vatan uğruna birliktelik mesajı verdi.

Gölcük'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen binlerce kişi, vatan uğruna birliktelik mesajı verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde şehitler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Gölcük'te de çeşitli etkinliklerle anıldı. Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen etkinlerde binlerce vatandaş alanı doldurdu. Programa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, ilçe emniyet müdürü Veli Şengül, ilçe jandarma komutanı üsteğmen Mahir Sarıdağ, siyasi parti başkanları, STK ve dernek başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehitleri anan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Destanlarla dolu tarihimiz boyunca nice saldırı ve ihanetler yaşamış aziz milletimiz, dış destekli FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsü gecesinde de, vatanı uğruna canını seve seve feda etmekte asla tereddütte düşmeyerek, devletini, bayrağını, vatanını canı pahasına korumuştur. Gölcüklü hemşehrilerim de darbe gecesinde ve haftalar boyunca demokrasi nöbetlerinde, aziz vatanın sahipsiz olmadığını göstermiş. Vatandaşlarımız 15 Temmuz Destanının 6. yılı olan bu akşam da Türkiye aşkına dimdik ayakta olduğunu dosta düşmana tekrar göstermiştir" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
İnegöl 6. kez demokrasi nöbetinde İnegöl 6. kez demokrasi nöbetinde Aliağa'da 15 Temmuz programı Aliağa'da 15 Temmuz programı
Kaynak: İHA

Demokrasi, Gölcük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölcük'te birliktelik mesajı verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:50:07. #1.13#
SON DAKİKA: Gölcük'te birliktelik mesajı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement