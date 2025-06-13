Pelitözü Gölpark bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan GölparkFest kapılarını açarken, Bilecikspor standı festivalde yerini aldı.
13-15 Haziran tarihleri arasında üç gün boyunca müzikten spora, gastronomiden sanata kadar dopdolu bir programla Bilecik'in sosyal hayatına renk katacak olan GölparkFest, bugün kapıları açtı. GölparkFest Bilecikspor'un taraftar grubu olan Belekoma Tayfa'da yerini aldı. Festival alanında stant kuran Belekoma Tayfa ekibi kulübün forma, şapka gibi bir çok ürününü sergileme imkanı buldu. Tüm Bilecikspor sevdalılarını standa davet eden grup üyeleri 3 gün boyunca festivalde olacaklarını söylediler. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › GölparkFest Bilecik'te Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?