Bilecik, yaz aylarının en renkli etkinliklerinden biri olan GölparkFest'e hazırlanıyor.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen hazırlık toplantısında, festivalin tüm ayrıntıları titizlikle değerlendirildi. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan GölparkFest, Pelitözü Gölpark'ta binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Festivalde sahne performansları, su sporları, gastronomi alanları, sanat etkinlikleri ve çocuklara özel aktiviteler yer alacak.
13-14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, Bilecik'in sosyal ve kültürel hayatına dinamizm katmayı hedefliyor.
Festival programı ve detaylar ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › GölparkFest'e Hazırlık Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?