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Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi Personelleri İstanbul Gezisinde - Son Dakika
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Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi Personelleri İstanbul Gezisinde

Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi personelleri ile düzenlenen İstanbul gezisinde eğlenceli anlar yaşandı. Gezi, vapur turuyla başladı ve Ayasofya, Büyük Çamlıca Camii Şerif'i ve İslam Medeniyetleri müzesi gibi tarihsel ve kültürel yerlerin ziyaretiyle sonlandı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, kültür gezilerine hem büyüklerin hem küçüklerin katıldığını belirtti ve insanları kültürlerini keşfetmeye davet etti.

Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi Personelleri İstanbul Gezisinde
27.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:06
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Kültür Gezileri' devam ediyor.

Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi personelleri ile düzenlenen İstanbul gezisinde eğlenceli anlar yaşandı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in katılım gösterdiği gezi vapur turuyla başladı. Ardından tarihsel ve kültürel yerler gezilirken Başkan Suer ise rehberlik yaptı. 28 kişilik gruptan oluşan hastane personel ekibi Ayasofya ziyaretinin ardından geziyi Büyük Çamlıca Camii Şerif'i ve İslam Medeniyetleri müzesi ziyareti ile sonlandırdı. Başkan Suer, kültür gezilerine hem büyüklerin hem küçüklerin katılım sağladığını belirterek, "Tarihe dair çok fazla bilgi aktarımı yapılıyor. Müzede gördüğümüz şeyler, Ayasofya camimize giderek gezmemiz adeta bizim kültürümüze, tarihimize ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor. Gezilerimiz devam etmektedir. Arkadaşınızla, ailenizle gelebilirsiniz. Gelin beraber kültürümüzü gezerek öğrenelim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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