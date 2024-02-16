Gölpazarı ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Gölpazarı ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Gölpazarı ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Gölpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle Höyük sokakta üst yapı çalışmaları kapsamında kilit parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Hayri Suer, hizmet odaklı çalışmaların seçim derdinden uzak olduğunu vurguladı.

16.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Gölpazarı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üst yapı çalışmaları kapsamında Orta Mahalle Höyük sokakta kilit parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gölpazarı'nda yapılan bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Hayri Suer, "Bizler burada bu çalışmalarımızı yarım bırakmıyor, devam ediyoruz. Seçimler yaklaşırken seçim derdinde değil hizmet derdinde olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölpazarı ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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