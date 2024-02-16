Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Gölpazarı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üst yapı çalışmaları kapsamında Orta Mahalle Höyük sokakta kilit parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Gölpazarı'nda yapılan bakım ve onarım çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Hayri Suer, "Bizler burada bu çalışmalarımızı yarım bırakmıyor, devam ediyoruz. Seçimler yaklaşırken seçim derdinde değil hizmet derdinde olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz" dedi. - BİLECİK
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.
İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, eski Beyoğlu belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi olarak atandı. Demircan, Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Kuzey Makedonya, Slovakya, Portekiz, Cibuti, Suudi Arabistan, Dominik, Somali, Çad ve Gambiya büyükelçiliklerine de yeni atamalar yapıldı.
Survivor All Star'dan kendi isteğiyle ayrılan Sahra Işık, veda ettikten sonra yaptığı açıklamada ''Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum'' ifadelerini kullandı.
Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciası sonrasında, siyanürlü toprak yığını altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, Anagold firması iş ilanı yayınladı. İlanda 'İnsanları önemseyen şirket kültürü' ifadesi yer alması tepkilere neden oldu. İlanın geri çekildiği görüldü.
Beylikdüzü'nde oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren Sarah Olabi'nin yargılandığı davada, mahkeme akıl hastası olduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanık anne duruşmada çocuğunu sevdiğini ve tahliye istediğini belirtti.
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