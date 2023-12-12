Gölpazarı\'nda asırlık evler restore ediliyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde asırlık evler restore ediliyor.

Gölpazarı'nda tarihiyle ünlü, asırlardır zamana karşı direnmiş evler belediye tarafından restore ediliyor. Tarihi evleri tekrar ilçeye kazandırmayı amaçladığını belirten Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Asırlardır burada, yıkılmamış zamana karşı direnen tarihi evleri restore ediyoruz. Sırada bekleyen böyle yüzlerce ev var. Turizme kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK