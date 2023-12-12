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Gölpazarı'nda asırlık evler restore ediliyor - Son Dakika
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Gölpazarı'nda asırlık evler restore ediliyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarihi evler belediye tarafından restore ediliyor. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, asırlardır zamana karşı direnen evleri restore ederek turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Gölpazarı\'nda asırlık evler restore ediliyor
12.12.2023 - 10:27,
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde asırlık evler restore ediliyor.

Gölpazarı'nda tarihiyle ünlü, asırlardır zamana karşı direnmiş evler belediye tarafından restore ediliyor. Tarihi evleri tekrar ilçeye kazandırmayı amaçladığını belirten Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Asırlardır burada, yıkılmamış zamana karşı direnen tarihi evleri restore ediyoruz. Sırada bekleyen böyle yüzlerce ev var. Turizme kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Gölpazarı'nda asırlık evler restore ediliyor - Son Dakika


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