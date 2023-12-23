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Gölpazarı'nda gençlerin çalışmaları incelendi - Son Dakika
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Gölpazarı'nda gençlerin çalışmaları incelendi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, gençlerle birlikte devam eden çalışmaları gezerek inceledi. Gençlik merkezi, Kültür merkezi ve kütüphane, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu inceleyen Suer, gençlerin görüş ve önerilerini not aldı.

Gölpazarı\'nda gençlerin çalışmaları incelendi
23.12.2023 - 10:19,
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gençler devam eden çalışmaları gezerek inceledi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, gençlerle birlikte, gençlere yönelik devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gençlik merkezi, Kültür merkezi ve kütüphane, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu inceleyerek gençlerin görüş ve önerilerini not aldı. Gelecek nesillere güzel çalışmalar bırakmak istediğini belirten Hayri Suer, "Gençlerimize güzel bir gelecek borçluyuz. Bu yüzden burada yapılan her projemizde onların görüşleri bizler için çok değerli" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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