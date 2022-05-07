Görenler şaşırıp kaldı! Sünnet çocuğu için başka şehirden deve getirdiler - Son Dakika
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Görenler şaşırıp kaldı! Sünnet çocuğu için başka şehirden deve getirdiler

07.05.2022 20:39

Zonguldak'ta yaşayan bir baba 5 yaşındaki oğlunun sünnet düğünü için Bursa'dan deve getirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktı olayda oğlu ile birlikte babası da devenin üzerine binerek şehir merkezinde tur attı. Devenin etrafında davul zurna çalan bazı vatandaşlar göbek atıp oynadı. Caddede gezen diğer vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Alaplı ilçesinde tek oğluna sürpriz yapmak isteyen ve maden işçisi baba Şevket Aygün, oğluna unutamayacağı bir sünnet şöleni düzenlendi. 5 yaşındaki oğluna sürpriz yapmak üzere kamyon üzerinde Bursa'dan deve getirtti.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sünnet çocuğunu deveyle şehir merkezinde gezdirdiler

GÖRENLER ŞAKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Devenin üzerine oğlu ile birlikte binen Baba Şevket Aygün, Alaplı'nın en işlek caddesi olan Hükumet Caddesi'nde tur attı. Devenin etrafında toplanan vatandaşlar ilgiyle izlerken, aile fertleri davul zurna eşliğinde hem yürüdü hem de göbek atıp oynadılar. Hükümet Caddesi'nde gezen vatandaşlar bir anda deveyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sünnet çocuğunu deveyle şehir merkezinde gezdirdiler

"YILLAR ÖNCE SÖZ VERDİM"

Baba Şevket Aygün, "Kendim madenciyim. Yıllar önce oğlum olursa, çocuğumun sünnetinde deve getireceğime söz verdim. Benim tek bir oğlum var. Onu çok seviyorum, çok mutluyum. Hep böyle bir şey aklımdan geçiyordu, Rabbime şükürler olsun bunu da başardım. Allah herkesten razı olsun. Kardeşlerime ve davetli kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah çocuklarımın büyük mürüvvetlerini, düğünlerini de sağ salim kavuşturup ve nasip etsin inşallah" dedi.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sünnet çocuğunu deveyle şehir merkezinde gezdirdiler
Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sünnet çocuğunu deveyle şehir merkezinde gezdirdiler
Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Sünnet çocuğunu deveyle şehir merkezinde gezdirdiler
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Mevla, Bursa, Baba, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görenler şaşırıp kaldı! Sünnet çocuğu için başka şehirden deve getirdiler - Son Dakika


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