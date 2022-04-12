GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi - Son Dakika
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GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi

12.04.2022 16:04
GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurdunda kalan üniversiteli erkek öğrenciler aldıkları temel gıda malzemeleriyle ihtiyaç sahibi aileler için ramazan kolisi hazırladı ve paketledikleri erzak kolilerini ailelere ulaştırdı.

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurdunda kalan üniversiteli erkek öğrenciler aldıkları temel gıda malzemeleriyle ihtiyaç sahibi aileler için ramazan kolisi hazırladı ve paketledikleri erzak kolilerini ailelere ulaştırdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kuşadası Erkek Öğrenci Yurdunda kalan 192 öğrenciden 24'ü paylaşma ayı olan Ramazan ayında birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olmasından yola çıkarak aldıkları temel gıda malzemelerini bir araya getirip ihtiyaç sahibi aileler için 12 koli ramazan paketi hazırladı. Öğrencilerin aldığı gıda malzemeleri yurtta yine öğrenciler tarafından kolilere yerleştirildi. Her birinde 14 kalem gıda malzemesi olduğu koliler, gönüllü yurt öğrencileri tarafından Sosyal Yardımlaşma Derneğinden alınan bilgilerle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kuşadası Erkek Öğrenci Yurdunda kalan Davutlar Meslek Yüksekokulu-Turizm ve Otel İşletmeciliği 1. sınıf öğrencisi Davut Erdem, "Ramazan bereket ve paylaşma ayı olmasından dolayı bizde elimizden gelen imkanlar ile muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere yurt personellerinin desteğinde kolilerimizi hazırladık. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Şeker, un, pirinç, çay, yağ gibi temel ihtiyaçlar olan gıda malzemelerinden alabildiklerimizi kolilere yerleştirdik ve hep birlikte arkadaşlarımızla ailelere ulaştırdık. Paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Yurdumuzun gönüllü öğrencileri, ellerinden gelen imkanlarla, desteklerle erzak kolileri hazırladı ve bu kolileri kendi elleriyle ailelere ulaştırdı. Bu güzel projede emeği olan tüm öğrencilerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu. - AYDIN

GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi
GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi
GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi
GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi
GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi

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Kuşadası, Ramazan, gençlik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GSB yurtları öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi - Son Dakika


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