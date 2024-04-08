GSO Başkanı Ünverdi: Ramazan Bayramı\'nın manevi huzuru yaşanıyor

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'na kavuşmanın manevi huzurunun yaşandığını belirterek, bu müstesna günlerin tüm dünyada daha güzel günlere vesile olması temennisinde bulundu.

Son yıllarda dünyayı sarsan önemli gelişmeler yaşandığını belirten Ünverdi, pandemi, savaşlar, krizler ve tabiat olaylarının tüm insanlık üzerinde derin yaralar açtığını belirterek, "Ülke olarak bizler de geçtiğimiz yıl asrın felaketi olarak adlandırılan büyük bir deprem yaşadık ve üzerinden geçen bir yılda birlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmayı sürdürürken, bölge olarak önemli mesafeler katettik. Bu müstesna günlerin manevi ikliminde zorda olan kardeşlerimize el uzatmaya ve birbirimize destek olmaya da devam ediyoruz. Dünyada yaşanan bu kaotik ortamda, Ramazan ayının kazanımlarını tüm yıla yayarak milli birlik ve kardeşliğimize sahip çıkmalıyız. İnsanlık olarak birbirimize, tabiata ve tüm canlılara karşı sorumluklarımız çerçevesinde bir öze dönüş ihtiyacının olduğunu bugünlerde çok daha iyi görüyoruz. Tüm dünya insani değerler etrafında birleşmeli, barışı, yaşatmayı ve gelecek adına daha yaşanabilir bir dünyayı inşa etmek için çaba sarf etmelidir. Savaşların son bulduğu, mazlumların gözyaşının dindiği bir dünya hepimizin öncelikli dileğidir" dedi.

Ünverdi, "Ramazan Bayramı'nın aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, savaş bölgelerindeki kardeşlerimizin ve tüm mazlumların acılarının dinmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygularla, Ramazan ayından başlayarak bayrama kadar gönül dünyamıza kattığı zenginliklerin ve maneviyatın artarak devam etmesini, tüm dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyor, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP