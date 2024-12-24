Güçlü Çocuklar Projesi Başladı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar, Güçlü Türkiye" projesinin açılış ve malzeme teslim töreni gerçekleştriildi.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülden Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Ummadığın Anda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Şeker, Proje Koordinatörü Vedat Semerci ve okul müdürlerinin katılımıyla, "Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar, Güçlü Türkiye" projesinin açılış ve malzeme teslim töreni düzenlendi.

Toplam bütçesi 680 bin lira olan proje çerçevesinde 11 köy okuluna bin 100 adet okuma kitabı, 110 adet akıl ve zeka oyunu ile 254 bin lira değerinde robot yapım ürünleri dağıtıldı. Bu desteklerle birlikte, okullara toplamda 457 bin liralık malzeme desteği sağlandı.

Çaycuma Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanan ve Ummadığın Anda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle yürütülen proje, 11 köy ortaokulu öğrencilerine yönelik çeşitli etkinliklerle devam edecek. Proje kapsamında geleneksel çocuk oyunları şenliği, akıl ve zeka oyunları turnuvası, robot yarışmaları ve çeşitli geziler düzenlenmesi planlanıyor. - ZONGULDAK