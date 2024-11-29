Güran Cinayeti Programda Tartışıldı - Son Dakika
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Güran Cinayeti Programda Tartışıldı

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Ahmet Akgün, Güran ailesinin toplantısında dövüldüğünü ve cinayetle ilgili iddiaları açıkladı.

29.11.2024 14:05
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Türkiye, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetini konuşmaya devam ediyor.

CANLI YAYINDA İTİRAF

"Neler Oluyor Hayatta" programında katılan davada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin Narin'i öldürmekle suçladığı babası Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı kesinlikle öldürmediğini söyledi. İbrahim Bahtiyar, "Babam bu olayın namus meselesi olduğunu anlatmadan önce kimse onun adını bile anmıyordu. Kimse babamı suçlamıyordu" dedi.

İbrahim Bahtiyar, Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi arasında husumet olup olmadığı, aralarının bu korkunç olaydan önce nasıl olduğu sorusuna "kardeş gibiydik" cevabını verdi.

"BABAMA O TEKLİFİ YAPTILAR

Nevzat Bahtiyar'ın cezaevinde Güran ailesinden Narin cinayetini üstlenmesi için teklif aldığı iddia ediliyordu. İbrahim Bahtiyar, bu teklifin yapıldığını, hatta suçu kabul etmesi halinde para ve arsa vaadinde bulunduklarını söyledi.

İbrahim Bahtiyar'a Güran ailesinden tehdit alıp almadıkları da soruldu. Şu an tehdit edilmediklerini ama Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan daha önce kendisine tehdit mesajı geldiğini ifade etti.

GÜRAN AİLESİNDEN DAYAK YİYEN ÇOBAN KONUŞTU

Güran ailesinin yaptığı toplantıda sorgulanıp itildiğini görülen 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün de aynı programa konuk oldu.

Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, o gün yaşananlarla ilgili şunları "Erhan Güran'ın kardeşi yanıma gelip ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim, zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, 'Sen bir şey gördün mü, görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun' dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve 'sen görmüşsündür' dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler"ifadelerini kullandı.

Güran Cinayeti Programda Tartışıldı
Kaynak: İHA

Ahmet Akgün, Narin Güran, Televizyon, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güran Cinayeti Programda Tartışıldı - Son Dakika

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