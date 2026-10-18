Gürsu'da 4 bin 500 TL toplandıktan sonra öne sürülen 3 bin TL talebi tepki çekti - Son Dakika
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Gürsu'da 4 bin 500 TL toplandıktan sonra öne sürülen 3 bin TL talebi tepki çekti

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Gürsu\'da 4 bin 500 TL toplandıktan sonra öne sürülen 3 bin TL talebi tepki çekti
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde toplu konutlarda sakinler, kişi başı 4 bin 500 TL toplandıktan sonra 3 bin TL daha istendiğini öne sürerek tepki gösterdi. Sakinler, önceki eylemde toplanan paraların nerelere harcandığının açıklanmasını istemiş, 'Yönetim istifa' sloganları atmıştı.

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlar, site yönetiminin 'konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması ve geçişlerin güvenli hale getirilmesi' amacıyla ek ödeme talebine karşı yeniden bir araya geldi. Daha önce 4 bin 500 TL toplandığını, ardından 3 bin TL daha istendiğini öne süren site sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan toplu konutlarda site yönetiminin yapılacak düzenlemeler için para talebine yönelik itirazlar sürüyor. Daha önce ek ödeme talebi nedeniyle protesto gösterisi düzenleyen vatandaşlar, yeniden toplanarak uygulamaya karşı çıktı. Site sakinleri, konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması ve geçişlerin güvenli hale getirilmesi amacıyla kişi başı 4 bin 500 TL toplandığını belirtti. Vatandaşlar, bu ödemenin ardından yönetimin 3 bin TL daha talep ettiğini öne sürerek duruma itiraz etti. Ek ödeme talebine karşı çıkan site sakinleri, bir kez daha toplanarak yönetime tepkilerini gösterdi.

Önceki eylemde site sakinleri, toplanan paraların nerelere harcandığının açıklanmasını istemiş ve "Yönetim istifa" sloganları atmıştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gürsu'da 4 bin 500 TL toplandıktan sonra öne sürülen 3 bin TL talebi tepki çekti - Son Dakika
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