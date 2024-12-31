Güzelbahçe Belediye Başkanı Yeni Yılı Kapı Kapı Pasta Dağıtarak Karşıladı - Son Dakika
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Yerel

Güzelbahçe Belediye Başkanı Yeni Yılı Kapı Kapı Pasta Dağıtarak Karşıladı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Yeni Yılı Kapı Kapı Pasta Dağıtarak Karşıladı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ekonomik zorluklar yaşayan 400 aileye yeni yıl sürprizi yaparak pasta, alışveriş çeki ve yılbaşı sepeti dağıttı. Başkan Günay, vatandaşların yüzünü güldürmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için kapı kapı dolaştı.

31.12.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yeni yıla saatler kala Güzelbahçeli 400 aileye yeni yıl sürprizi yaparak kapı kapı dolaşıp pasta dağıttı.

Ekonomik şartların zorlaştığı bir dönemde vatandaşların bir nebze de olsa yeni yıla mutlu girmeleri için Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, vatandaşlara hediyelerle sürpriz ziyaretler yaptı. Kapı kapı dolaşarak vatandaşların yanında olan Başkan Günay, hem büyüklerin hem küçüklerin yeni yılını birer pastayla kutlayarak yeni seneye mutlu bir başlangıç yapmaları için dilekte bulundu.

Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe'de yaşayan ihtiyaç sahibi 400 aileye yılbaşı pastası, alışveriş çeki ve yılbaşı sepeti dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşların yeni yıl kutlamasına, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın yanı sıra, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

'Yeni yıl yeni umutlar getirsin'

Büyük bir özveriyle çalışıp 2024'te önemli işleri tamamlayarak bitirmenin de gururunu yaşadıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımızı ziyaret ederek yalnız olmadıklarını, Güzelbahçe Belediyesi olarak yanlarında olduklarını göstermek istedik. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanım Devrim Seyrek, belediye meclis üyelerimiz ve personellerimizle birlikte yeni yıla girerken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bize. Gelir dağılımında uçurumun yaşandığı bu zor zamanlarda bir nebze de olsa vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek büyük bir mutluluk oldu. Hem dar gelirli ailelerimiz olduğu gibi yalnız yaşayan vatandaşlarımızı da ziyaret ederek kendilerine pasta, alış veriş çeki, ve yılbaşı sepetini ulaştırdık. Kendilerinden çok duygusal anlamlı dönüşler aldık. Halkına dokunan halkı için en özel günlerini unutmayan, onlarla bire bir görüşen bir belediyecilik anlayışını sürdürüyoruz. 2024 zor geçti. 2025'in gelişi çok iyi görünmüyor. Ekonomi vatandaşı dar boğaza sokuyor. İnsanlar önemli günlerinde dört kişilik bir pastayı bile alamaz duruma geldi. Bizler yerel yöneticiler, şehr-i eminleri olarak kendi ilçemizin sorunlarını iyi analiz etmeli halkın ne istediğini iyi bilmeliyiz. Ekiplerimiz 4 aydır saha da ve vatandaşlarımızla bire bir iletişim içindeler. İhtiyaçlarını tespit ettik. Yeni yılda da bu özel günlerini daha anlamlı ve güzel kılmak için birer pastayla ziyaret ettik. Çok mutlu oldular. Onların yüzlerindeki tebessüm bizleri için büyük bir mutluluk. Halkımız zor günlerden geçiyor. Onlara bu süreçte destek olmamız gerekiyor. Yeni yılda yeni umutlar ve mutlulukların daim olmasını temenni ediyorum. Güzelbahçe, İzmir ve tüm ülkemizin yeni yılını kutluyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe Belediye Başkanı Yeni Yılı Kapı Kapı Pasta Dağıtarak Karşıladı - Son Dakika

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