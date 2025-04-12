H2DER Genel Kurulu: Yusuf Günay Yeniden Başkan - Son Dakika
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H2DER Genel Kurulu: Yusuf Günay Yeniden Başkan

H2DER Genel Kurulu: Yusuf Günay Yeniden Başkan

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği, Yusuf Günay'ı yeniden başkan seçti; enerji arz güvenliğine vurgu yapıldı.

12.04.2025 18:13
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Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Derneğin kurucu başkanı Yusuf Günay, üyelerin oybirliği ile yeniden başkan seçildi.

İstanbul Karaköy Novotel'de yapılan genel kurulda, önceki dönemin faaliyet raporu ve denetleme raporu üyelere sunuldu. Yönetim ve denetleme kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Yeni yönetim, bir önceki dönemde olduğu gibi, ulusal ve uluslararası yapıları buluşturdu. Seçimin ardından üyelere hitap eden Başkan Yusuf Günay, gerek ekonomik değeri gerekse enerji arz güvenliği açısından yeşil hidrojenin önemini vurgulayarak, "Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği olarak üçüncü yaşımızı doldurmak üzereyiz. Pandemiyle başlayan sürecin devamında Ukrayna- Rusya savaşı, ABD ve Almanya seçimleri gibi süreçleri yaşadık. Hepsi, enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha öne çıkardı. Bir kaç ay önce Maliye Bakanı Mehmet Şimşek birkaç gün önce de Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar, cari açıkta enerji ithalatının yerini vurguladılar. Son 10 yılda yaklaşık 1 trilyon dolar, enerji ithalatına harcadık. Sadece 2023 yılı 80 milyar TL olarak açıklandı. Bizler, enerji sektörünün bileşenleri olarak, gerek temiz enerji gerekse yeşil hidrojen konusunda bilgiliyiz. Bu bilinç ve bilgiyi kamuoyuna aktarma çalışmaları yaptık. 2053 karbon sıfır hedefinde yeşil hidrojenin önemini vurguladık. Türkiye'de eko sistemin oluşumuna ön ayak olmaya çalıştık, bir yandan kamu otoritelerine sektörün talep ve ihtiyaçlarını ilettik. Türkiye'nin yeşil hidrojen potansiyeli, "2053 net sıfır, cari açık ve enerji arz güvenliği" başlıklarında en değerli varlıklardandır. Çalışmalarımız, önceki dönemde olduğu gibi kapsayıcı yönetim anlayışımızla güçleniyor. 40'a yakın üyemizle ülkemize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. H2DER'in hidrojen eko sistemi içinde edindiği saygınlık, çalışmalarımızın itici gücüdür. Tüm üyelerimize seçimde teveccüh gösterdikleri görevlendirme için tekrar teşekkür ederim" dedi.

Yusuf Günay, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel H2DER Genel Kurulu: Yusuf Günay Yeniden Başkan - Son Dakika

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