Üye Girişi
Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı - Son Dakika

Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı

13.10.2021 14:05
Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade-i ziyarette bulundu.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iade-i ziyarette bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile geçen ağustos ayında Osmangazi Kaymakamlığı'na tayin olan Ali Partal'ı ziyaret ederek görevinde başarılar dilemişti. Partal, kendisine yapılan hoş geldin ziyaretinin ardından, Dündar'a iade-i ziyarette bulundu. Kaymakam Partal'a belediye olarak ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dündar, "Osmangazi'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için bundan önceki kaymakamlarımızla olduğu gibi kaymakamımızla da birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Kaymakam Ali Partal'a Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinin maketlerinin yer aldığı alanı gezdiren Başkan Dündar, projeler hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Meydanı, Osmangazi Atletizm Salonu, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi projelerin maketlerini dikkatle inceleyen Kaymakam Partal, her bir projenin birbirinden özel ve önemli olduğuna vurgu yaptı. Kaymakam Partal, projelerin şantiyelerini de gezmek istediğini Başkan Dündar'a iletti. Başkan Dündar da, en kısa zamanda bir program düzenleyerek Kaymakam Partal'a projelerin şantiye alanlarını gezdireceklerini söyledi.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, kadim şehir Bursa'nın, ismini Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'den alan ilçesi Osmangazi'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bursa ve Osmangazi için Başkanımız Mustafa Dündar ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi. - BURSA

Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı
Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı
Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı
Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı

Mustafa Dündar, Ali Partal, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı - Son Dakika


Son Dakika

Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti 14:02 Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz 13:58 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu 13:53 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu
Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum 13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü 12:47 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı 12:25 Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü 12:18 Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor 11:52 Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor

Son Dakika Haberleri
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
13:54 Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti
13:52 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu
13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum
13:18 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş
13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu
12:46 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü
12:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız
12:22 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu
Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı         
14:03
İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı         
14:00
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Gerilim artıyor! Bülent Ersoy'dan Gerilim artıyor! Bülent Ersoy'dan "Seni Diva değil divan yaparlar" diyen Mustafa Keser'e cevap         
13:26
Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş         
13:19
ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti         
12:36
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu         
12:23
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
Mahkemede kendisine Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi         
11:49
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:11:10. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Dündar, projelerini Kaymakam Partal'a tanıttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement