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Cami banileri vefa programı - Son Dakika

Cami banileri vefa programı

09.10.2021 10:28
Cami banileri vefa programı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konukoğlu Ailesine yaptırdığı 11 cami için "Cami Banisi Taktir Belgesi" takdim etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konukoğlu Ailesine yaptırdığı 11 cami için "Cami Banisi Taktir Belgesi" takdim etti.

Gaziantep İl Müftülüğünce, Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Cami Banilerini Anma Programı"na, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vali Davut Gül, Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve hayırseverler, aileleri ve davetliler katıldı.

Cami yaptıran 140 hayırsevere takdir belgesi takdim edilen "Cami Banileri Vefa Programı"nda, Abdulkadir Konukoğlu, Emine Konukoğlu, Hacı Sani Konukoğlu, Hacı Zekeriya Konukoğlu, Hacı Firdevs Konukoğlu, İnci Konukoğlu, Ülgan Konukoğlu ve Adil Sani Konukoğlu camilerini yaptırıp ibadete sunan Konukoğlu Ailesi adına takdir belgeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş tarafından SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Hatice Konukoğlu Camisi adına Ali Konukoğlu'na, Mehmet Saip Konukoğlu Camisi adına Settar Konukoğlu'na ve İbrahim Erpamukçu Camisi adına Serdar Erpamukçu'ya takdir belgesi vererek teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, programda yaptığı konuşmada, Camilerin Beytullah'ın şubesi, İslam medeniyetinin kalbi ve bağımsızlığın simgesi olduğunu belirterek, "Minareleriyle tevhidin sembolü, ezanlarıyla şehadetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleriyle hak ve hakikatin sesi ilim, hikmet ve ibadet mekanlarıdır" dedi.

Yaptırılan camilerin büyük bir fedakarlıkla ibadete hazır hale getirildiğine değinen Prof. Dr. Erbaş, "Camilerimizi yaptıran hayırseverlerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Yapılan diğer konuşmaların ve hayırseverlere takdir belgelerinin verilmesinin ardından, Cami Banileri Vefa Programı, takdir belgesi alanlar ve konukların beraber fotoğraf çektirmesi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Cami banileri vefa programı
Cami banileri vefa programı
Cami banileri vefa programı
Cami banileri vefa programı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cami banileri vefa programı - Son Dakika


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