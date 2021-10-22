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Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu - Son Dakika

Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu

22.10.2021 15:48
Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu

Sultangazi Belediyesi, "Yıldızlar Kürsüsü" programı kapsamında, Tokyo 2020 Olimpiyatlarından bronz madalyayla dönen milli karateci Merve Çoban'ı ağırladı.

Sultangazi Belediyesi, "Yıldızlar Kürsüsü" programı kapsamında, Tokyo 2020 Olimpiyatlarından bronz madalyayla dönen milli karateci Merve Çoban'ı ağırladı. Yoğun ilgi gören programda milli sporcu, olimpiyat başarısına giden yolda yaşadıklarını ve başarıya dair düşüncelerini Sultangazili gençlerle paylaştı.

Sultangazi Belediyesi, başarılarıyla tüm Türkiye'yi gururlandıran milli sporcu Merve Çoban'ı ağırladı. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda üstün bir performans sergileyerek dünya üçüncüsü olan genç sporcu, Sultangazili gençlerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Programa; Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ergin Kırmaç, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merve Çoban'ın geleceğini duyan gençler, programın başlamasından çok önce salondaki yerlerini aldılar. Salonda gençlerin yanı sıra, çocuk sporcular ve aileleri de vardı. Başkan Dursun, "Değerli konuğumuza bu akşam bizlerle bir araya geldiği için gönülden teşekkür ediyorum. Kendisi, son derece başarılı bir sporcu olarak gençlerimize, özellikle de kızlarımıza çok güzel bir örnek teşkil ediyor" dedi.

"Her şey Sultangazi'nin pırıl pırıl çocukları için"

Salondaki katılımcılara bakınca Sultangazi'nin güzel yarınlarını gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyleyen Dursun, şöyle konuştu: "Bu akşam Olimpiyat üçüncümüz Merve Çoban ile birlikteyiz. Az bir başarı değil, kendisini tebrik ediyorum. Aynı zamanda, Sultangazi'nin nefesi olacak, geleceği olacak birbirinden güzel, pırıl pırıl çocuklarımız burada. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Sultangazi'nin pırıl pırıl çocukları, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlansın, en iyi imkanlara kavuşsun, Merve ablaları gibi başarıdan başarıya koşsunlar diye ekip arkadaşlarımızla birlikte durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

"Spor bizim için çok önemli"

Başkan Dursun, sözlerine şöyle devam etti: "Kültürel faaliyetlerimizle, sosyal faaliyetlerimizle ve daha nice çalışmalarımızla her zaman yanınızdayız. Spor da bu anlamda bizim için çok büyük önem taşıyor. Sporun her alanında olmamız gerekir. Belediyemizin Gençlik ve Spor Kulübü'nü bu amaçla güçlü bir şekilde destekliyoruz. Değerli arkadaşlarımızın da gayretleriyle çok da güzel başarılar gelmeye başladı. Güreşte artık birinci ligdeyiz. Sultangazi'nin güzel çocukları en güzel şekilde spor yapabilsinler diye spor akademilerimizi de güçlendiriyoruz. Çocuklarımız, Yaz Spor Okulları ve Spor Akademileriyle artık yılın on iki ayında da spor yapabiliyor" dedi.

Sultangazi'ye yeni okullar

Eğitim konusuna da çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Dursun, "Eğitim alanında da büyük gayret gösteriyoruz. Şimdi, iki okulumuzun daha inşaatına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl altı okulun daha inşallah inşasına başlayacağız. Toplamda 10'a yakın okulumuzun inşaatına 2022 itibariyle başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Merve Çoban'dan başarı sırları

Program için Başkan Dursun'a teşekkür eden Merve Çoban, 9 yaşında başlayıp Olimpiyat üçüncülüğüne uzanan başarı serüvenini salondaki dinleyicilerle paylaştı. Başarıya ulaşmanın önce inanmaktan sonra da asla pes etmeden, durmadan çalışmaktan geçtiğini söyleyen Çoban, salondakiler arasında geleceğin şampiyonlarının bulunduğundan emin olduğunu da vurguladı. Salonu dolduran katılımcılar da, Merve Çoban'ın anlattıklarını can kulağıyla dinledi. Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan başarılı sporcu, katılımcılara asla vazgeçmemelerini ve kesinlikle bahanelerin arkasına sığınmamalarını öğütledi. - İSTANBUL

Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu
Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu
Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu
Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu
Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu
Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu
Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu

Merve Çoban, Sultangazi, Olimpiyat, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olimpiyat Şampiyonu Milli Karateci Merve Çoban Sultangazili gençlerle buluştu - Son Dakika
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