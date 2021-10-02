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RTÜK'ten "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge" - Son Dakika

RTÜK'ten "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge"

02.10.2021 16:48
RTÜK'ten

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge yayımladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge yayımladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda program yayınlarının ardından ticari iletişim yayınlarına geçildiğinde ses seviyesinin yükseldiğine dair Üst Kurulumuza çok sayıda vatandaş bildirimi yapılmıştır.

Bilindiği üzere Üst Kurulumuzda Sayısal Kayıt Arşiv ve Analiz Sistemi (SKAAS) ile ticari iletişim yayınları ile diğer yayınlar arasında ses düzeyinin farklı olup olmadığı düzenli olarak takip edilmektedir. Adı geçen sistem ile yapılan analizlerde, ticari iletişim yayınlarına geçtiklerinde yayınlarının ses seviyesi yükselen bazı medya hizmet sağlayıcıların olduğu tespit edilmiştir.

Bütün medya hizmet sağlayıcıların yaptıkları yayınlarda aşağıda yer alan hususlara azami dikkat göstermeleri ve ticari iletişim yayınlarının ses seviyesinin diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olması için gereken tedbirleri almaları çok büyük önem arz etmektedir.

6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan hususlara aykırı yayın yapmakta ısrar eden medya hizmet sağlayıcılar hakkında Üst Kurulumuz tarafından gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Programlardaki ses seviyeleri ile ilgili olarak '6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da ve 'Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge'de yer alan hükümler aşağıda sunulmuştur.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim' başlıklı 9'uncu maddesinin sekizinci fıkrasında 'Ticari iletişim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır.' hükmü yer almaktadır.

'Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge'nin 'Yayınların Ses Seviyesine İlişkin Esaslar' başlıklı beşinci maddesinde ise şu hükümler yer almaktadır:

(1) Ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır.

(2) Ticari iletişim yayını veya program tanıtımı başlamadan önce ses seviyesi yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici veya dinleyici rahatsız edilmemelidir.

(3) Ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları ses seviyesinin bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması zorunludur.

(4) Platform ve altyapı işletmecileri, iletimini sağladıkları yayınların ses seviyelerinin, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun şekilde iletimini sağlamakla yükümlüdürler.

(5) Medya hizmet sağlayıcıların, ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları dışındaki iç yapım ve dış yapım dahil tüm programlarının, bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik değerlerine uygun olması gerekir.

Yönerge'nin altıncı maddesinde ise 'Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınları ile platform işletmecileri ve altyapı işletmecilerinin ilettikleri yayınlarda;

a) Program ses (gürlük) seviyesi : -23 LUFS (0 LU)

b) Maksimum anlık (momentary) ses seviyesi : -15 LUFS (+8 LU)

c) Maksimum kısa süreli (short term) ses seviyesi : -20 LUFS (+3 LU)

ç) Program ses seviyesi toleransı : +/- 2 dB

d) İzin verilen sesin maksimum tepe seviyesi : -1dBTP ITU-R BS 1770, EBU R128 ve Teknik Doküman 3341, 3342, 3343 ve 3344'e uygun olmak zorundadır." - ANKARA

Maksimum, Medya, Radyo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel RTÜK'ten 'Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge' - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ten "Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses Seviyesine İlişkin Yönerge" - Son Dakika
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