Hafız Öğrencilerden Filistin\'e Hatim

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Sivas'ta Abdulvahhabi Gazi Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi gören 30 öğrenci, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için hatim programı düzenledi.

Sivas Ulu Caminde düzenlenen programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şiir ve ilahi dinletisi gerçekleştirdi.

Kadınlara yönelik yapılan programda Müftülük Vaizi Özlem Altunkaya'nın sohbetinin ardından Kur'an kursu öğreticisi Ayşe Koç okunan hatimlerin duasını yaptı.

Program sonrasında ise Filistin'e gönderilmek üzere hayırsever vatandaşların destekleriyle 19 bin 560 TL yardım toplandı. - SİVAS