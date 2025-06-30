Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, merkez üssü ilçenin Gelişen köyünde saat 19.14'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, bölgede hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmadığı öğrenildi. - HAKKARİ
Son Dakika › Yerel › Hakkari'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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