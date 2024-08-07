Hakkari'de Depreme Hazır Olma Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de Depreme Hazır Olma Çalışmaları Değerlendirildi

Hakkari\'de Depreme Hazır Olma Çalışmaları Değerlendirildi

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, kentteki arama kurtarma timinin eğitimleri ve hazırlıklar hakkında bilgiler verildi. Vali Çelik, depremlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

07.08.2024 09:02
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında 'Depreme Hazır Bir Hakkari' için yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Abdulkadir Işık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden ilgi birim amirleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantının gündeminde, kentte görevli Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 145 asker, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli bin 211 personel, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 226 personel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görevli 60 personel olmak üzere toplam bin 642 kişilik arama kurtarma timinin eğitimleri hakkında bilgiler verildi.

Yaklaşık 5 ay süren eğitimler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Çelik, AFAD aracılığıyla gelecekteki muhtemel depremlere karşı hazırlıklı olmanın can kayıplarını en aza indirmede kritik bir rol oynayacağını belirterek, çalışmalara katkıda bulunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca, eğitimi tamamlanan arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaç duyacağı malzemelerin alım sürecinin tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildiği bilgisi de paylaşıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Depreme Hazır Olma Çalışmaları Değerlendirildi - Son Dakika

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