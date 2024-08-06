Hakkari\'de Selahattin Eyyubi Havalimanı\'nda ILS Cihazı Kurulumu Başladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanında ILS(Aletli İniş Sistemi) cihazının kurulumu için çalışmalara başlandı.

İnanlı Mahallesi'nde 170 dönüm arazi üzerinde kurulacak cihaz için 2 bin metre perde duvar örülecek. 170 dönüm alan üzerinde çalışmalara başlayan firma yetkilileri, inşaat sürecini kasım ayına kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. ILS cihazının kurulumuyla kış aylarında uçak seferlerinde aksama yaşanmaması, uçakların rahat bir şekilde iniş kalkış yapması sağlanacak. - HAKKARİ