Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tarihi çarşılar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Talepleri dinleyen Başkan Canpolat, "Haliliye'mizi müreffeh yarınlara hazırlamaya hep birlikte gayret edeceğiz" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaş gezilerini sürdürmeye devam ediyor. Tarihi çarşılar bölgesindeki esnafı ziyaret eden Başkan Canpolat, hayırlı işler temennisinde bulunarak, talep ve önerileri birinci ağızdan dinledi.

Haşimiye Meydanında vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Canpolat, büyük teveccühle karşılandı. Haliliye'nin geleceği için üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, "Bugün çarşı esnafımızı gezdik, onlarla hemhal olduk. Sağ olsun, vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bizler de durmadan, yorulmadan inşallah Allah'ın izniyle onlara hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz. Haliliye'mizi güzelleştirmeye, Haliliye'mizi müreffeh yarınlara hazırlamaya hep birlikte gayret edeceğimizi ifade eder, saygılar sunarım" dedi. - ŞANLIURFA