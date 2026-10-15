Halk TV'ye kayyım kararına Ünal Ateş'ten basın özgürlüğü tepkisi geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

Halk TV'ye kayyım kararına Ünal Ateş'ten basın özgürlüğü tepkisi geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halk TV\'ye kayyım kararına Ünal Ateş\'ten basın özgürlüğü tepkisi geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş, Halk TV'ye 14 Ekim'deki operasyon sonrası kayyım atanmasına tepki gösterdi. Ateş, bunun basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına müdahale olduğunu savundu, 'Türkiye susmayacak, millet susmayacak' dedi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ)- YENİ Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararın basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğunu savundu. Ateş, "Türkiye susmayacak, millet susmayacak" ifadelerini kullandı.

Halk TV'ye 14 Ekim'de düzenlenen polis operasyonunun ardından kayyım atanması ve yayınlarının durdurulmasına tepkiler sürüyor. YENİ Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Ünal Ateş, konuya ilişkin açıklamasında iktidarın politikalarını eleştirerek, kararın yalnızca bir televizyon kanalını değil, Türkiye'deki demokratik hak ve özgürlükleri de ilgilendirdiğini belirtti.

Ateş, şunları söyledi:

"Bizler, farklı siyasi görüşlerden ve partilerden, toplumun her kesiminden yurttaşlarımızla birlikte bugün Türkiye'nin 81 ilinde bir kez daha söylüyoruz: İktidar tükenmiştir. Tükendiğinin farkındadır. Saldırganlığı bundandır. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyımla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindedirler. Özgür basın sansüre boyun eğmez. Gerçekler hapsedilemez. Halk TV'nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Türkiye'nin her bir köşesinde umudu örgütlemeye, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi karanlığa hapsetmeye çalışanları mutlaka yeneceğiz. Türkiye susmayacak, millet susmayacak."

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraşİnsan HaklarıYeni PartiOperasyonPolitikaTürkiyeKayyumGüncelMedyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 17:35:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Halk TV'ye kayyım kararına Ünal Ateş'ten basın özgürlüğü tepkisi geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei