Halter Rekortmeni Halil Mutlu\'ya Fahri Hemşehrilik Beratı

Çankırı'nın Orta ilçesinde, halter branşında dünya rekortmeni olan sporcu Halil Mutlu'ya "fahri hemşehrilik beratı" takdim edildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde belediye meclisi tarafıondan, 3 Olimpiyat, 5 Dünya, 10 Avrupa şampiyonluğu ve 20'den fazla dünya rekoruna sahip, halterci Halil Mutlu'ya "fahri hemşehrilik beratı" verilmesine oy birliğiyle karar verdi. Ardından bir dizi temasta bulunmak üzere Orta ilçesine gelen Halil Mutlu'ya, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci tarafından "fahri hemşehrilik beratı" takdim edildi. - ÇANKIRI