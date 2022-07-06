Böbrek yetmezliği olan ANAP Kayseri eski İl Başkanı Hami Kıranatlıoğlu, yoğun bakımda bir süredir tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Kıranatlıoğlu'nun cenazesi Hulusi Akar Cami 'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Kayseri, Anap, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Hami Kıranatlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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