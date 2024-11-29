Hamsi Denetimleri Akçakoca'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Hamsi Denetimleri Akçakoca'da Gerçekleşti

Hamsi Denetimleri Akçakoca\'da Gerçekleşti

Düzce Tarım Müdürlüğü, Akçakoca limanında hamsi kotası ve yasal av boylarını denetledi.

29.11.2024 15:55
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DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler Akçakoca limanında hamsi kotası ve avlanan balıkların yasal boyutlarını denetledi.

Tarımsal üretimin planlanması kapsamında, Akçakoca Limanında hamsi kotası, avlanan balıkların yasal boy sınırları ve diğer mevzuata uygunluğu konularında denetim yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemil Uzun, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Harun Hakan Eryıldırım ve görevli teknik personelin katılımıyla gece boyunca süren denetim yapıldı. İl Müdürü Uzun, balıkçıların sorunları ve taleplerini dinleyerek, kota uygulaması ve üretim planlaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Esra Uzun, Türkiye genelinde bu sezon için toplam 400 bin ton hamsi kotası belirlenirken 14-28 Kasım 2024 tarihleri arasında Akçakoca Balıkçı Barınağından bin 120 ton hamsi çıkışının olduğunu belirtti.

İl Müdürü Esra Uzun, sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymanın önemini vurgulayarak üretim planlaması ve av yasaklarına uygunluk konusunda 7/24 denetimlerin devam edeceğini belirterek balıkçılara kazasız belasız, bereketli bir av sezonu diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hamsi Denetimleri Akçakoca'da Gerçekleşti - Son Dakika

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