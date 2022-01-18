Hasta çocuklara moral - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Servisini şölen yerine çevirdi. Çocuk hastalara moral veren gençlik liderleri ve gönüllü gençler miniklere bere ve bileklik hediye etti.

Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret eden Palandöken Gençlik Merkezi, çocuklara unutamayacakları anlar yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, hasta çocuklarla yakından ilgilenerek kendilerine moral aşıladılar. Çocuk Hastalıkları Servisini şölen yerine çeviren gençlik liderleri ve gönüllü gençler minik hastalara festival coşkusu yaşattı. Koordinatörlüğünü Gençlik Lideri Fırat Ceyhan'ın yaptığı etkinlikte gençlik liderleri ve gönüllü gençler, çocuklara maske, bere ve bileklik hediye etti. Ziyarette minik çocuklar için eğlenceli bir sürprizde hazırlayan Palandöken Gençlik Merkezi, tiyatro ve müzikal gösterisi ile de hasta çocukların yüzünü güldürdü.

Erzurum GSİM Müdürü Birdal Öztürk, Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Merkezi'ne Çocuk Hastalıkları Servisinin kapılarını açan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. D. Fuat Gündoğdu'ya teşekkür etti.

Öztürk, "Rektör hocamız ve Başhekimimiz Palandöken Gençlik Merkezimizin çocuklarımız için yaptığı farkındalık için çocuk hastalıkları servisinin kapılarını açtılar. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz hasta çocuklarımıza güzel bir moral aşıladılar. Bu farklı etkinlikten ötürü kendilerini kutluyorum" dedi. - ERZURUM