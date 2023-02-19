'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor - Son Dakika
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'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor

19.02.2023 12:20

'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzman Doktoru Aslıhan Zararsız: "Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz" Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremler dolayısıyla büyük zarar gören Hatay Devlet Hastanesi'nden Mersin...

'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor

Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzman Doktoru Aslıhan Zararsız:

"Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz"

MERSİN - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremler dolayısıyla büyük zarar gören Hatay Devlet Hastanesi'nden Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen serebral palsi epilepsi hastası 'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor.

6 şubatta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık olan iki depremde 11 ilde büyük hasar meydana geldi. Bu illerden biri olan Hatay'da da büyük yıkımlar gerçekleşti. Söz konusu depremden etkilenen Hatay Devlet Hastanesi'ndeki hastalar ise çevre illere nakil edildi. Bu hastalardan bir tanesi ise serebral palsi epilepsi hastası olan ve solunum sıkıntısı yaşayan kimliksiz bir bebek. Gönüllülerin refakat ettiği 13 aylık olan ve 'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin, ailesi aranıyor.

"Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz"

Hatay 15'in tedavisi hakkında bilgi veren Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Uzman Doktoru Aslıhan Zararsız, hastanın depremin 2. gününde Hatay Devlet Hastanesinden genel durumu kötü bir şekilde, solunum sıkıntısı nedeniyle sevk edildiğini kaydetti. 13 aylık olan ve hastaneye yatışının 11. gününde olan kimliksiz bebeğin Hatay 15 ismiyle kaydının bulunduğunu belirten Zararsız, "Herhangi bir refakatçisi yok. Annesi, babası ya da herhangi bir erişkin yanında yoktu. Mersin Şehir Hastanesinde biz Çocuk Sağlığı Uzmanı olarak serablal palsi epilepsi tanısıyla takipli hastamız depremzede olarak tedavisini sürdürmekteyiz. Hastamıza gönüllü olarak refakatçilik edilmekte. Mevcut tedavilerine devam ediliyor. Solunum sıkıntısı devam ediyor ancak herhangi bir enkaz bulgusu yok. Engelli, mide hortumu var, oksijen desteği almakta, günlük takipleri yapılmakta. Kendi çocuğumuz, kendi evladımız gibi sahip çıkmaktayız. Kimliği yok ama onunla ilgili de araştırma yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 'Hatay 15' ismiyle kaydı bulunan bebeğin ailesi aranıyor - Son Dakika

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