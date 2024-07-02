Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz\'da Yol Çalışmalarına Başladı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arsuz'da 2 mahallede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Seçim döneminde verdiği vaatleri sırasıyla hayata geçiren HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün yeni talimatlarıyla yıllarca ihmal edilmiş Arsuz Kale- Işıklı arasındaki yolun modernizasyonuna başlandı. Büyükşehir Fen İşleri Dairesi tarafından; Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan ve turizm merkezi konumunda olan mahallelerin bağlantı yolunda önemli iyileştirmeler yapılacak. 7500 metre uzunluğundaki yol, beton asfaltlama yapılarak modern bir yol görünümüne kavuşturulacak. Alternatifi bulunmayan, virajlı, tek gidiş-geliş güzergahı olan ve yer yer iki aracın geçişinde sıkıntılar olan dar yol; yol genişletme ve viraj düzenleme çalışmaları yürütülerek güvenli bir duruma getirilecek. Ayrıca bağlantı yolunda üç farklı noktada istinat duvarı yapımı, dere-kanal geçişlerinde menfez ve büz döşeme çalışmalarla birlikte ihtiyaç duyulan gerekli tüm inşa çalışmaları yürütülecek. HBB yetkilileri, Hatay'a yakışır ve vatandaşların güvenle kullanabileceği bir yol ağı oluşturulacağını ileterek Hatay'ın ayağa kalması ve Hatay'da yüzlerin gülmesi için il genelinde çalışmalarına devam edeceğini aktardı. HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün bölgeye gösterdiği yoğun ilgiden ve çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini iletip teşekkür eden vatandaşlar; yolun hizmete ve trafiğe açılacağı günlerin heyecanını yaşıyor. - HATAY