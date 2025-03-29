Hatay'da Bayram Alışverişi Moral Veriyor - Son Dakika
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Hatay'da Bayram Alışverişi Moral Veriyor

Hatay\'da Bayram Alışverişi Moral Veriyor

Deprem sonrası Hatay'da Uzun Çarşı'da bayram alışverişi kalabalığı esnafa ve vatandaşa moral oldu.

29.03.2025 10:00
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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede vatandaşlar, bayram alışverişi için Antakya ilçesinde bulunan Uzun Çarşı'da yapmaya devam ediyorlar. Eski günleri aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki kalabalık afetzede esnafa ve vatandaşa moral oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde zarar gören ticaretin merkezi konumunda olan Antakya'daki tarihi Uzun Çarşı'da bir yandan inşa işlemleri devam ederken bir yandan da enkaza dönen çarşıdaki iş yerlerinde alış veriş devam ediyor. Hataylılar, her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da alışveriş için tarihi Uzun Çarşı'yı tercih etti. Deprem sonrasındaki günlere göre daha kalabalık görüntülerin ortaya çıktığı çarşıdaki yoğunluk hem vatandaşlara hem de esnafa moral oldu.

"İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde bayram için birbirlerine veya çocuklarına bayramlık alıyorlar"

Uzun Çarşı'da bayram alışverişi için güzel bir yoğunluk olduğunu ifade eden Esnaf Seda Kör, "Uzun Çarşı'da giyim üzerine kıyafetler satıyoruz. Ramazan Bayramı yoğunluğu iyi geçiyor. Depremden sonra üçüncü bayramı yine aynı heyecanla coşkuyla kutlayacağız. Çarşıda kalabalık var ve insanlar depremden öncesi gibi heyecanla mutlulukla alışveriş yapıyor. Ortalama bir haftadır bayram alışverişi başladı. İnsanların hepsi tatlı bir telaş içinde bayram için birbirlerine veya çocuklarına bayramlık alıyorlar. Deprem sonrası bizler çok üzülmüştük ama şu anda tekrardan maddi manevi olarak ayağa kalktık. İnsanlar mutlu şekilde alışveriş yapıp gittiğini görmek bizi mutlu ediyor. Depremden önceki kadar olmasa da şu anda insanlar kendilerini toplamışlar. İnsanlar daha mutlu ve enerjikler bu da bizi mutlu ediyor. Yakınlarını veya aileden birilerini kaybedenler de tekrar hayat dönmeye başlamışlar. Bu bayram alışverişindeki kalabalık insanlara moral oldu" dedi.

"Uzun Çarşı bayağıdır sessiz ve sakindi ama şimdi bayram telaşı var"

Uzun zamandır çarşıda bu kadar yoğunluğu görmediğini dile getiren esnaf Erkan Cihangir, "Aslında işler yoğun değil ama bu kalabalığı görmek çok güzel oluyor. Uzun zamandır böyle bir kalabalığı ve kargaşayı özlemiştik. İnşallah her şey daha güzel olacak. Uzun Çarşı bayağıdır sessiz ve sakindi ama şimdi bayram telaşı var. Bayram yoğunluğu var. İş olmasa bile bu kalabalığı görmek güzel oluyor" şeklinde konuştu.

"Burası yıkık dökük de olsa da insanlar bayram alışverişini yapıyorlar"

Depremden sonraki bayramların buruk geçtiğini ifade eden Necip Demir, "Burası yıkık dökük olsa da insanlar bayram alışverişini yapıyorlar. Bayram yoğunluğu da bize insanların şehri terk etmediklerini gösteriyorlar. Bayram yoğunluğu geçen yıla göre daha fazla artmış durumda. Her yıl olduğu gibi bayramlar biraz buruk geçecek. Çünkü bazı evlerde elini öpeceğimiz babalar yok, bazı evlerde elimiz öptüreceğimiz evlat yok ve bazı evlerde de sarılıp iyi ki varsın diyeceğimiz eşlerimiz yok. O yüzden bayramımız sessiz ve buruk geçecek" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Bayram Alışverişi Moral Veriyor - Son Dakika

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