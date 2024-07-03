Hatay'da Devasa Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da Devasa Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru Yapıldı

Hatay\'da Devasa Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı\'na Başvuru Yapıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ressam Burcu Okar tarafından çizilen 515 metre uzunluğundaki duvar resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. Duvar, 9 ay süren çalışmalar sonucunda 227 farklı karakterin resimleriyle renklendirildi.

03.07.2024 09:35  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY (İHA) – Hatay'da 515 metre uzunluğa ve 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip duvara 9 aylık sürede 227 farklı resim çizen ressam Burcu Okar'ın devasa çalışmasıyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Samandağ Kaymakamlığı koordinesinde Hatay Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ressam Burcu Okar tarafından 515 metre uzunluğunda ve 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip duvara 9 aylık sürede 227 farklı resim çizildi. Rengarenek bir görünüme sahip olan duvar adeta devasa bir resim portresini andırdı. Okar tarafından 9 ay boyunca emek verilerek ortaya çıkan çalışma resimleri çizerken 6 kategoriye ayrıldı. Bu 6 farklı kategoride; film karakterleri, 3 boyutlu fotoğraf çekim alanları, deniz canlılar alanı, sanat alanından resimler, çizgi film karakterleri ve Yeşilçam filmlerinin karakterleri duvara resmedildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 metre 10 santim yüksekliğinde ve 515 metre uzunluğunda duvara yapılan 227 farklı karakter resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. Uzunluk ve görsel sayısı anlamında Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılan proje, yakın zamanda açılışla vatandaşların ziyaretine açılacak.

"Amacımız buraya gelen insanların duvardan keyif alması, bir nebze olsanız rahatlayabilmesini sağlamak"

515 metrelik duvara 227 farklı karakterin resimlerini çizen ressam Burcu Okur, Samandağ Kaymakamlığı koordinesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapıldığını belirterek, "Duvarımızın uzunluğu 515 metre, 2 metre 10 santim yüksekliği var. Duvarımızda toplamda 227 tane görsel yer alıyor. Duvarımızı boyarken 6 kategoriye böldük. İlk başta film karakterleri; yeni nesil film karakterleri ve eski nesil film karakterleri yer alıyor. Sonraki aşamamızda 3 boyutlu fotoğraf çekim alanlarıyla, hem çocuklar hem de yetişkinler için ayrı ayrı fotoğraf çekim alanları oluşturduk. Deniz canlıları bölümümüz ve sanat kısmımız var. Onun dışında Yeşilçam karakterlerimiz ve çizgi film karakterlerimiz var. Çizgi film karakterleri de şu anki her nesle uygun yapıldı Amacımız buraya gelen insanların duvardan keyif alması, bir nebze olsanız rahatlayabilmesini sağlamak" dedi.

"Uzunluk artı görsel sayısı anlamında bu projeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı"

9 ayda tamamlanan projeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yaptıklarını ifade eden ressam Burcu Okur, "Deprem sonrası şehir toparlanmaya çalışıyor. Biz de bu süreçte vatandaş olarak, elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Bu yaptığımız proje, bu kadar bir arada olan görsel ve bu kadar kapsamlı bir format, şu an dünya genelinde yok. Uzunluk artı görsel sayısı anlamında bu projeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. Bu arada proje 9 ay sürdü. Projeye Ekim ayında başladık. Ekim ayında projeli tasarlandı" şeklinde konuştu.

"Duvara yapılan resimler güzel anılar içeriyor"

515 metrelik duvara yapılan resimleri ziyaret eden vatandaş İpek Yüksek, "Duvara yapılan resimler çok güzel ve iyi düşünülmüş. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden resimler yapılmış. Duvara yapılan resimler güzel anılar içeriyor. Denizin manzarasının yanı dışında resimlerin verdiği güzellikle fotoğraf çekilmek çok güzel oluyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Samandağ, Ressam, Hatay, Sanat, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da Devasa Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:55 Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:48 Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı Cübbeli Ahmet yabancı marka sarığı sorulunca, helal olduğunu böyle açıkladı
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 12:30:58. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Devasa Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement