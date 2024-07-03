Hatay\'da Devasa Duvar Resmiyle Guinness Rekorlar Kitabı\'na Başvuru Yapıldı

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HATAY (İHA) – Hatay'da 515 metre uzunluğa ve 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip duvara 9 aylık sürede 227 farklı resim çizen ressam Burcu Okar'ın devasa çalışmasıyla, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Samandağ Kaymakamlığı koordinesinde Hatay Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ressam Burcu Okar tarafından 515 metre uzunluğunda ve 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip duvara 9 aylık sürede 227 farklı resim çizildi. Rengarenek bir görünüme sahip olan duvar adeta devasa bir resim portresini andırdı. Okar tarafından 9 ay boyunca emek verilerek ortaya çıkan çalışma resimleri çizerken 6 kategoriye ayrıldı. Bu 6 farklı kategoride; film karakterleri, 3 boyutlu fotoğraf çekim alanları, deniz canlılar alanı, sanat alanından resimler, çizgi film karakterleri ve Yeşilçam filmlerinin karakterleri duvara resmedildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 metre 10 santim yüksekliğinde ve 515 metre uzunluğunda duvara yapılan 227 farklı karakter resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. Uzunluk ve görsel sayısı anlamında Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılan proje, yakın zamanda açılışla vatandaşların ziyaretine açılacak.

"Amacımız buraya gelen insanların duvardan keyif alması, bir nebze olsanız rahatlayabilmesini sağlamak"

515 metrelik duvara 227 farklı karakterin resimlerini çizen ressam Burcu Okur, Samandağ Kaymakamlığı koordinesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapıldığını belirterek, "Duvarımızın uzunluğu 515 metre, 2 metre 10 santim yüksekliği var. Duvarımızda toplamda 227 tane görsel yer alıyor. Duvarımızı boyarken 6 kategoriye böldük. İlk başta film karakterleri; yeni nesil film karakterleri ve eski nesil film karakterleri yer alıyor. Sonraki aşamamızda 3 boyutlu fotoğraf çekim alanlarıyla, hem çocuklar hem de yetişkinler için ayrı ayrı fotoğraf çekim alanları oluşturduk. Deniz canlıları bölümümüz ve sanat kısmımız var. Onun dışında Yeşilçam karakterlerimiz ve çizgi film karakterlerimiz var. Çizgi film karakterleri de şu anki her nesle uygun yapıldı Amacımız buraya gelen insanların duvardan keyif alması, bir nebze olsanız rahatlayabilmesini sağlamak" dedi.

"Uzunluk artı görsel sayısı anlamında bu projeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı"

9 ayda tamamlanan projeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yaptıklarını ifade eden ressam Burcu Okur, "Deprem sonrası şehir toparlanmaya çalışıyor. Biz de bu süreçte vatandaş olarak, elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Bu yaptığımız proje, bu kadar bir arada olan görsel ve bu kadar kapsamlı bir format, şu an dünya genelinde yok. Uzunluk artı görsel sayısı anlamında bu projeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. Bu arada proje 9 ay sürdü. Projeye Ekim ayında başladık. Ekim ayında projeli tasarlandı" şeklinde konuştu.

"Duvara yapılan resimler güzel anılar içeriyor"

515 metrelik duvara yapılan resimleri ziyaret eden vatandaş İpek Yüksek, "Duvara yapılan resimler çok güzel ve iyi düşünülmüş. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden resimler yapılmış. Duvara yapılan resimler güzel anılar içeriyor. Denizin manzarasının yanı dışında resimlerin verdiği güzellikle fotoğraf çekilmek çok güzel oluyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY