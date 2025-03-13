Hatay\'da Gençlik Merkezi Protokolü İmzalandı

Hatay'ın Hassa ilçesine AHBAP derneği tarafından yapılması planlanan gençlik merkezi için Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve sanatçı Haluk Levent arasında protokol imzalandı.

AHBAP Derneğiyle, Hatay Valiliği arasında Hassa ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'ne yaptırılacak olan gençlik merkezi için protokol imzalandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent arasında gerçekleşen imza töreniyle "Gençlik Merkezi Yapım Protokolü" hayata geçti. - HATAY