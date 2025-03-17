Hatay\'da \'Gençlik Sofrası\' İftar Programı Gerçekleştirildi

Hatay'da gerçekleştirilen 'Gençlik Sofrası' iftar programına katılan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Hatay Gençlik Kolları İl Başkanlığı, Antakya ilçesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi'nde iftar programı düzenledi. Depremzede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Gençlik Sofrası' iftar programına; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Genel Başkanı Hüseyin Yayman, Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti Hatay Gençlik Kolları İl Başkanı Behçet Akın'ın yanı sıra çok sayıda partili genç ve vatandaş katıldı.

"Bizim gençlerimiz, bürokrasiye talimat veren aristokrat ailelerin gençleri değil"

Gençlerin yaptığı çalışmalara değinen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Bizim gençlerimiz, bürokrasiye talimat veren aristokrat ailelerin gençleri değil. Bizim gençlerimiz, ülkemizin geleceği ve bayrağı için var gücüyle çalışan, sokaklarda ayakları çamur olan ve davası için gece gündüz çalışan bir gençlik. Ben bu gençliğe saygı duyuyorum. Gençler, ülkemizin geleceği için çalıştınız ve çalışıyorsunuz. Bu şekilde devam ettirin, ben de belediye başkanı olarak yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

"Ramazan'ın bereketiyle, sizlerin coşkusuyla birlikte bir araya geldiğimiz için gerçekten çok huzurluyum"

Gençlik Sofrası iftar programında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, "Ramazan'ın bereketiyle, sizlerin coşkusuyla birlikte bir araya geldiğimiz için gerçekten çok huzurluyum. Bugün medeniyetimizin beşiği Hatay'da bu ramazan ikliminde ve asrın felaketinin ardından burada sizlerle birlikte olmak gerçekten bizler için farklı bir onur ve gurur içerisindeyim. Bugün Hatay'da iki yıldır yapılanlar, hiçbir devlete ve şehre nasip olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle daha iki yıl gibi bir zaman olmuşken Hatay'da bu acıların yaraları bir nevi sarılmış durumda. Tüm şehircilik ve sosyal donatılarıyla kardeşlik iklimin devamı noktasında Hatay'da çok ciddi çalışmalar var" şeklinde konuştu.

"Son depremzede evine girene kadar bize durmak ve yorulmak yok"

Hatay'daki 153 bin hak sahibinin yeni evlerine yerleştireceklerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Depremzede şehrimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Son depremzede evine girene kadar bize durmak ve yorulmak yok. Allah'ın izniyle Hatay'daki 153 bin hak sahiplerini evlerine yerleştireceğiz. Hatay'ın yaralarını birlikte saracağız" ifadelerini kullandı. - HATAY