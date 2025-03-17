Hatay'da 'Gençlik Sofrası' İftar Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da 'Gençlik Sofrası' İftar Programı Gerçekleştirildi

Hatay\'da \'Gençlik Sofrası\' İftar Programı Gerçekleştirildi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'da düzenlenen 'Gençlik Sofrası' iftar programında gençlerle buluştu. Programa depremzede vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İbiş ve Öntürk, gençlerin ülkenin geleceği için var gücüyle çalıştığını vurguladı.

17.03.2025 10:42  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da gerçekleştirilen 'Gençlik Sofrası' iftar programına katılan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Hatay Gençlik Kolları İl Başkanlığı, Antakya ilçesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi'nde iftar programı düzenledi. Depremzede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Gençlik Sofrası' iftar programına; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Genel Başkanı Hüseyin Yayman, Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti Hatay Gençlik Kolları İl Başkanı Behçet Akın'ın yanı sıra çok sayıda partili genç ve vatandaş katıldı.

"Bizim gençlerimiz, bürokrasiye talimat veren aristokrat ailelerin gençleri değil"

Gençlerin yaptığı çalışmalara değinen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "Bizim gençlerimiz, bürokrasiye talimat veren aristokrat ailelerin gençleri değil. Bizim gençlerimiz, ülkemizin geleceği ve bayrağı için var gücüyle çalışan, sokaklarda ayakları çamur olan ve davası için gece gündüz çalışan bir gençlik. Ben bu gençliğe saygı duyuyorum. Gençler, ülkemizin geleceği için çalıştınız ve çalışıyorsunuz. Bu şekilde devam ettirin, ben de belediye başkanı olarak yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

"Ramazan'ın bereketiyle, sizlerin coşkusuyla birlikte bir araya geldiğimiz için gerçekten çok huzurluyum"

Gençlik Sofrası iftar programında konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, "Ramazan'ın bereketiyle, sizlerin coşkusuyla birlikte bir araya geldiğimiz için gerçekten çok huzurluyum. Bugün medeniyetimizin beşiği Hatay'da bu ramazan ikliminde ve asrın felaketinin ardından burada sizlerle birlikte olmak gerçekten bizler için farklı bir onur ve gurur içerisindeyim. Bugün Hatay'da iki yıldır yapılanlar, hiçbir devlete ve şehre nasip olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle daha iki yıl gibi bir zaman olmuşken Hatay'da bu acıların yaraları bir nevi sarılmış durumda. Tüm şehircilik ve sosyal donatılarıyla kardeşlik iklimin devamı noktasında Hatay'da çok ciddi çalışmalar var" şeklinde konuştu.

"Son depremzede evine girene kadar bize durmak ve yorulmak yok"

Hatay'daki 153 bin hak sahibinin yeni evlerine yerleştireceklerini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Depremzede şehrimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Son depremzede evine girene kadar bize durmak ve yorulmak yok. Allah'ın izniyle Hatay'daki 153 bin hak sahiplerini evlerine yerleştireceğiz. Hatay'ın yaralarını birlikte saracağız" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Öntürk, Politika, AK Parti, Gençlik, Yerel, Yaşam, İftar, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da 'Gençlik Sofrası' İftar Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atılan manşetler efsane Portekiz, Kerem ve Orkun’u konuşuyor Atılan manşetler efsane! Portekiz, Kerem ve Orkun'u konuşuyor
Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu
Kızlar hayatının şokunu yaşadı İstanbul’un göbeğinde pes dedirten olay Kızlar hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay
Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
ATM’lerde yeni dönem hazırlığı Çok yakında başlayabilir ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir
İşkenceyle ölen 4 yaşındaki Melike’yle ilgili kan donduran detaylar İşkenceyle ölen 4 yaşındaki Melike'yle ilgili kan donduran detaylar
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
Kırmızı kart doğru mu Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
Kansere yakalandığını açıklamıştı Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı
Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
Murat Ülker’den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı

10:12 Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
09:48 Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
17:55 New York’ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler New York'ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler
17:27 Osimhen’in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı Osimhen'in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı
17:22 AK Partili belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı AK Partili belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı
17:07 Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme için anlaştı Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme için anlaştı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:45 Yerine yenisi geliyor 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
16:17 Süper Lig’e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 11:05:38. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da 'Gençlik Sofrası' İftar Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.