Bu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi

10.02.2023 13:15

Bu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi Kahramanmaraş depreminde Hatay'da çekilen dron görüntüleri, dehşetin boyutu gözler önüne serildi.

Bu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi

HATAY - Kahramanmaraş depreminde Hatay'da çekilen dron görüntüleri, dehşetin boyutu gözler önüne serildi. 3 binden fazla binanın yıkıldığı şehir merkezi hayalet şehri andırıyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ve artçı depremlerin etkileri gün geçtikçe tüm ülkede ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay merkezde havadan çekilen görüntülerde depremin 5. gününde felaketin boyutu net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Havadan çekilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürüyor. Binlerce binanın yıkıldığı kent merkezi neredeyse tamamen harabeye dönmüş durumda. Bir çok ev ise yan yatmış bir şekilde her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış durumda. Depremin 5. Gününde bir yanda devletin arama kurtarma ekipleri bir yandan gönüllü arama kurtarma ekipleri gece gündüz demeden uyumadan enkaz altından bir hayatı daha kurtarmak için çalışıyor. Canla başla uykusuz günlerdir çalışan ekipler sevindirici haberler vermeye devam ediyor. Enkaz altından kurtarılan hayat haberleri ile tüm Türkiye umutla bekliyor. Deprem bölgesine yardımlar yığınla gelmeye devam ediyor. Hatay bölgesine ulaşmaya çalışan yardımlar nedeniyle şehir giriş ve çıkışlarında yoğun trafik oluşuyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
18 BİN NÜFUSLU MAHALLEDE SAĞLAM BİNA KALMADI 18 BİN NÜFUSLU MAHALLEDE SAĞLAM BİNA KALMADI Bu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi Bu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi Hatay'da depremzedeler mobil şarj istasyonlarına akın ediyor Hatay'da depremzedeler mobil şarj istasyonlarına akın ediyor

Kahramanmaraş, Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türk insanının mücadelesine Muslera inanamadı: Bu ne yüce bir millet
16:14 10 ilde ortaya çıkan yıkımın acı bilançosu Gölcük depremini bile geride bıraktı
16:12 Şarkıcı Karsu, depremde halasının ardından 3 akrabasını daha kaybetti
16:00 İmamoğlu'nu deprem bölgesinden kovan eski vekilden yeni paylaşım
14:45 Böylesi ilk kez oluyor! Deprem sonrası Balıklıgöl'e gelenler gözlerine inanamıyor
14:41 "Asrın felaketi"nde Adıyaman'da bulunan KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi hayatını kaybetti
15:32 107 saat sonra gelen mucize! Hatay'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 2 kişi daha sağ kurtarıldı
15:17 Antakya'daki büyük yıkım uydu fotoğrafına yansıdı
15:19 Galatasaray ile Roma maç yapacak! Süper Lig'den depremzedeler için yardım turnuvası
15:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Depremzedelere 1 yıllık kira yardımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 16:50:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement