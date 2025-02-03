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Hatay'da konteyner kentte yangın 4 konteyner yandı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında depremzede ailelerin kaldığı 4 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi Haraparası konteyner kentte, meydana geldi. Depremzede ailelerin kaldığı konteyner da yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yaptı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların müdahalesi devam ettiği sırada itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi.