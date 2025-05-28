Hatay\'da Mega Otoyol Projesi Sürüyor

HATAY (İHA) – Hatay'da tünellerle Amanos Dağları'nı aşarak İskenderun ve Antakya ilçelerini otoyolla birbirine bağlayacak mega projede çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 19,2 kilometrelik otoyol projesinin bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak projenin milli bütçedeki en büyük yatırımlardan birisi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasar alan Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgenin yıllardır beklediği yatırımlar arasında olan ve kentte ulaşım sorununa nefes getirecek İskenderun-Antakya arasında başlattığı 19,2 kilometrelik otoyol yapımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Belen ilçesinde otoyol üzerinde bulunan 2 adet ve toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki tünel çalışmasını yerinde inceledi. Mega projeyle birlikte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanacağına dikkat çeken Vali Masatlı, projenin en önemli özelliğinin şimdiye kadar milli bütçeden yapılan en büyük yatırımlardan birisi olduğunu söyledi.

"Bu proje şimdiye kadar yapılan en büyük yatırımlardan birisi"

İskenderun-Antakya otoyolu projesinin milli bütçeden şimdiye kadar yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, "Mega projelerimizden olarak adlandırabileceğimiz; İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu ile İskenderun-Belen-Topboğazı Devlet Yolu Projesi alanındayız. Bu alanın en önemli özelliği milli bütçeden şimdiye kadar yapılan en büyük yatırımlardan birisidir. İskenderun-Topboğazı Otoyolu'nun yapılması ile birlikte, geçilmesi oldukça zor olan Amanos dağları tüneller ile aşılarak Amik Ovası'na hızlı, güvenli ve konforlu erişim sağlanmış olacaktır. Otoyolun trafiğe açılması ile birlikte mevcut yoldaki trafik yükünün artacağı aşikardır. Bu sebeple proje kapsamında Topboğazı-Antakya Devlet Yolunun 2x3 şeritli olacak şekilde genişletilmesi ve 9 adet farklı seviyeli kavşak yapılarak ulaşımın güvenli ve hızlı yapılması sağlanacaktır" dedi.

"Otoyol içerisinde bulunan 2 adet ve toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki tünellerde ve 1 bin 350 metre uzunluğunda olan viyadük yapısında çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir"

Mega projeyle birlikte Hatay'ın tarımından sanayisine kadar her yönüyle kalkınmasının sağlanacağını söyleyen Vali Masatlı, "Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun'dan Topboğazına kadar uzatılması sonrasında, otoyolun tek alternatifi konumunda olacak olan ve Belen ilçesinin içinden geçen bahse konu güzergahın üstyapısının iyileştirilerek ulaşımın daha güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. Otoyol içerisinde bulunan 2 adet ve toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki tünellerde ve bin 350 metre uzunluğundaki viyadük yapısında çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın 2026 yılında tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır. Bu mega projemiz ilimizin tarımından sanayisine kadar her yanı ve yönüyle kalkınmasına büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - HATAY