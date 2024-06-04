Hatay'da Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Denize Akın Etti

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HATAY (İHA) – Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, Akdeniz'e girerek serinlemeye çalıştılar. Yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar, deniz sezonunu açtılar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcak hava uyarısı yaptığı Hatay'da gün içerisinde hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği Arsuz ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, Akdeniz'in serin sularında serinlediler. Vatandaşlar, suyun keyfini çıkarırken bir yandan da güneşin altında bronzlaşma imkanı buldular. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Sıcaklardan bunalarak 100 kilometre mesafeden Arsuz sahiline gelen 45 yaşındaki Nuri Akar, "Hava ısınınca bizde mecburen denize geldik, serinlemeye çalışıyoruz hava çok güzel. Evcil hayvanım da bunaldı ama yüzmeyi sevmiyor korkuyor" ifadelerini kullandı. - HATAY