Hatay'da 'Yüreğimizdeki Işık' Projesiyle Yetim ve Öksüz Çocuklar Piknik Yaptı

Yerel

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da yetim ve öksüz çocuklar, 'Yüreğimizdeki Işık' projesi kapsamında düzenlenen piknikte doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın kişi vefat etmişti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve başlamasıyla birlikte başlayan ihya ve inşa çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Hatay Valiliği, depremin derin yaralar bıraktığı öksüz ve yetim çocuklar için "Yüreğimizdeki Işık" isimli projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında öksüz ve yetim 6 bin 447 çocuk tespit edildi. Çocuklara ait; fiziki, eğitim, psikolojik, sağlık ve spor ihtiyaçları sistem üzerinden kaydedilip ilgili kurumlara iletiliyor. Projen kapsamında yetim ve öksüz 120 çocuğa özel bir gün yaşatmak amacıyla piknik düzenlendi. Piknikte arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklar, doyasıya eğlendiler. Piknikte; Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı çocuklarla yakından ilgilendi.

Depremde ailesini kaybeden çocuklar için 'Yüreğimizdeki Işık' projesini başlattıklarını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Asırların felaketi bölgemizde çok derin yaralar bıraktı. Annesini, babasını hatta hem annesini hem babasını kaybeden çocuklarımız oldu. Hatay Valiliği olarak bir farkındalık oluşturalım istedik. Öksüz ve yetim çocuklara proje uygulayalım ve bu projeyi kendimiz yürütelim istedik. Bununla ilgili 'Yüreğimizdeki Işık' isminde bir proje yazdık. Öncelik olarak sahada bu şekilde öksüz ve yetim 6 bin 447 çocuğumuzu tespit ettik. Çocuklarımızın fiziki, eğitim, psikolojik, sağlık ve spor ihtiyaçları dahil bundan sonra hayata tutunmaları, normal çocuklar gibi yaşayabilmeleri için gerekli olan ne varsa bunu sistem üzerinden kaydedip ilgili kuruma ileterek takip etmeye başladık. Burada yaklaşık 120 çocuğumuza farklı bir gün ve anı yaşatmak istedik. Bu hem bir karne hediyesi olarak hem de buradaki çocuklarımızın psikolojisine destek olmak diğer anlamda çocuklarımızı iyileştirmeye destek olmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Etkinlikte oyun oynadıklarını ve boya yaptıklarını söyleyen Fatma Zehra Adım, "Burada oyun oynuyoruz, resim çiziyoruz. Okullar kapanmadan önce çok güzel bir aktivite oldu. Boyama yapıyoruz, süsleri boyuyoruz, akrilik boya yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Okullar kapanmadan önce çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Hatice Kübra Sezer, "Buradaki etkinlikler çok güzel ben çok eğleniyorum. Okullar kapanmadan önce çok güzel bir etkinlik oldu" dedi. - HATAY