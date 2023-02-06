Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti

06.02.2023 22:27
Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti

Kütahyalı Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kütahyalı Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta sabah saat 04: 17'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde ölen bin 762 kişinin arasında Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin de yer aldığı öğrenildi.
Bilgili'nin enkazdan ağır yaralı olarak çıkartıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Müftü Bilgili'nin biyografisi
"1967 yılında Kütahya Gediz ilçesine bağlı Altıntaş köyünde doğdu. İlkokulu Altıntaş'ta tamamladı. Gediz İmam-Hatip Lisesi'nden 1985, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. 1991'de Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi'nde açılan Müftülük-Vaizlik kursunu başarıyla bitirerek, Haziran 1992'de Artvin- Hopa Vaizi olarak atandı.
1995'te itibaren sırasıyla Artvin- Ardanuç ve Kayseri- Tomarza İlçe Müftülüğüne atandı. Hollanda Rotterdam Başkonsolosluğu çalışma bölgesi Huizen Selimiye Camii'nde İmam-Hatip olarak görev yaptı.Yurt dışı dönüşü 2003'te Muğla- Ula, Ağustos 2008'de Fethiye, Temmuz 2012'de Bahçelievler İlçe Müftülüğüne, Mayıs 2018'de ise Tokat İl Müftülüğüne atandı. Tokat İl Müftüsü olarak görev yapmakta iken son yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" ile 2 Haziran 2020 tarihinde Hatay İl Müftülüğü görevine getirilen Bilgili, evli ve beş çocuk babası olup, Arapça ve Flamanca (Hollanda) bilmektedir." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Hatay'a malzeme ve erzak yüklü 2 tır gönderdi AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Hatay'a malzeme ve erzak yüklü 2 tır gönderdi

Hisarcık, Kütahya, Hatay, Ömer, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:46 Hollanda'daki maçlarda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunulacak
22:30 Arama kurtarma çalışmaları sırasında bina çöktü! Canlı yayında olan muhabirin korkusu yüzüne yansıdı
22:23 Kahramanmaraş depremini önceden bilen Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: 400 binden fazla insanın can güvenliği yok
21:49 Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş korkunç tabloyu anlattı, Fatih Altaylı gözyaşlarını tutamadı
21:45 Hep birlikte tek yürek! Spor camiası depremzedeleri yalnız bırakmadı
21:43 Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş, depremde balkondan atladı
21:24 Dünyadan Türkiye'ye dayanışma mesajları yağıyor! Tel Aviv'de belediye binası Türk bayrağıyla aydınlatıldı
21:04 Azerbaycan'dan Türkiye'ye dev yardım! Tam teçhizatlı sahra hastanesi gönderiyorlar
21:10 Süper Lig oynanacak mı? TFF Başkanı Büyükekşi tarih verdi: Kararımız yarın belli olacak
20:39 Son Dakika: 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle yedi gün boyunca milli yas ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2023 23:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay Müftüsü Kütahyalı Ömer Faruk Bilgili depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement