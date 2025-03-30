Hatipoğlu\'ndan Ramazan Bayramı Mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Ramazan Bayramı için birlik ve bereket dileklerini paylaştı.

Ramazan ayının bitmesiyle beraber AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hatipoğlu yayınladığı mesajda, "Ramazan'ın bereketini ve birlikteliğin sıcaklığını tüm kalbinizle hissedeceğiniz güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramımız mübarek olsun!" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR